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Москва, 26.04.2018

Составлен рейтинг самых ненадежных смартфонов в России

«Expert Online» 2018

Специалисты провели масштабное исследование и составили список самых ненадежных смартфонов на российском рынке, сообщает ФАН. Первое место в списке самых часто ломающихся устройств отдано продукции американской корпорации Apple, а именно, iPhone 5, iPhone 5S и iPhone 6.

По словам экспертов, треть обращений в сервисные центры для ремонта приходится  на эти гаджеты. Второе место в списке отдано смартфонам Samsung. Наиболее проблемными признаны модели Galaxy A5 и Galaxy S7. Это может пояснить их количественное преимущество в сегменте обслуживания девайсов. 

По подсчетам специалистов, на неприятности с продукцией Samsung приходится 20% всех поломок.

На третьем месте по частым выходам из строя находятся смартфоны Xiaomi, Lenovo и Meizu. На технику из Китая приходится 17% случаев поломок.

Как показало исследование, реже других в сервисные центры обращаются владельцы  Motorola, Fly, LG, Sony и Nokia. Эксперты уверены, что в случае поломки этих дешевых мобильных устройств, владельцы предпочитают не тратиться на ремонт, а приобретать новые модели. Также редкое обращение в сервисные центры с подобными гаджетами является низкий спрос на данные смартфоны в России. Продукты этих поставщиков уже давно не пользуются особым спросом из-за возросшей конкуренции.

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