Способы эффективного поиска работы в сети

Чтобы быстро найти работу через глобальную сеть, нужно изучить все имеющиеся в ней инструменты, предназначенные для решения данной задачи. Ниже приведено краткое описание этих инструментов.

Вебсайты по работе. Количество таких онлайн-ресурсов в настоящее время достаточно велико. Они делятся на общие и специализированные. Иногда сайт поиска работы предоставляет контакты работодателей. Однако чаще всего к таким сведениям не предоставляется общий доступ, так что единственный способ поиска работы на них состоит в размещении своего резюме. В дальнейшем его прочитают работодатели, и если оно вызовет у них интерес, они пригласят соискателя вакансии на собеседование.

Вебсайты печатных газет и журналов, публикующих вакансии. Они подразделяются на специализированные и неспециализированные. Первые рассчитаны на поиски работы, вторые публикуют вакансии лишь в одном из множества разделов.

Интернет-форумы по работе. В глобальной сети существует немало форумов, позволяющих найти работу. На них работодатели размещают свои вакансии, а соискатели предлагают свои услуги. Это не обязательно форумы, посвященные только работе, на многих из них просто имеются разделы, рассчитанные на решение таких задач. Главное достоинство интернет-форумов состоит в том, что в них участвуют HR-менеджеры, благодаря чему соискатели могут напрямую общаться с потенциальным работодателем. Это существенно повышает шансы на быстрое нахождение подходящей вакансии.

Официальные вебсайты госорганов по труду и занятости. Хотя они рассчитаны в основном на поиск низкооплачиваемого персонала, все же время от времени на них можно найти интересные предложения о трудоустройстве.

Корпоративные вебсайты. Многие компании размещают на своих онлайн-ресурсах имеющиеся вакансии. Однако надо учитывать, что посещаемость таких вебсайтов существенно меньше по сравнению с вебсайтами, занимающимися только публикацией вакансий. Поэтому найти их через поисковики сложнее. Зато из-за невысокой посещаемости корпоративных вебсайтов у соискателей меньше конкурентов, а потому вероятность положительного решения вопроса с трудоустройством выше.

Социальные сети. Большинство россиян пользуется соцсетями ВКонтакте и Одноклассники, однако имеется множество специализированных соцсетей, позволяющих найти работу через интернет. К примеру, Мой Круг. С помощью соцсетей можно установить прямой контакт с людьми, занимающимися подбором персонала.