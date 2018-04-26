США испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военно-воздушные силы испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США. По данным издания AirForce Times, запуск произошёл с военной базы Ванденберг 25 апреля.

Отмечается, что в этом году это первые испытания подобного рода, которые провели США. Последний раз ракеты за океаном испытывали в августе прошлого года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

Как уточняет пресс-служба ВВС США, у запущенной ракеты не было боевой части. Сами испытания признаны успешными, их целью была проверка готовности, эффективности и точности системы. Головная часть ракеты попала в намеченную цель.