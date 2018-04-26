Интернет торговцы обвиняют Alibaba в мести. Они утверждают, что китайский гигант энергично пытается вытеснить из сектора конкурентов и с этой целью навязывает им свои услуги, которые серьезно ограничивают, если можно так выразиться, независимость компаний. Они от этих услуг отказались, за что Джек Ма сейчас им и мстит.

Представители пяти крупных торговых компаний пожаловались Associated Press, что после отказа подписывать эксклюзивный контракт с Alibaba, их траффик на платформе Tmall упал, что, конечно же, негативно отразилось на продажах. Например, у JD.com Inc. объемы продаж снизились на 20%. Баннеры компаний исчезли из заметных и, следовательно, наиболее выгодных мест в Tmall, а товары перестали попадать в рейтинги продуктов, пользующихся наибольшей популярностью в поисковой системе. Несмотря на высокие продажи, жалуются представители «строптивых» компаний, они находятся не в верхней части рейтингов, а в самом низу.

«Мы слышим такие жалобы от многих брендов,- объясняет Ван Хунбо, консультант, помогающий китайским компаниям организовать торговлю в интернете.- Они не подчиняются диктату и в результате сталкиваются с ограничениями на Tmall».

Alibaba, как нетрудно догадаться, все обвинения в несправедливой борьбе в свой адрес отвергает. Компания, однако, признает, что оказывает определенные преференции тем клиентам, которые заключают с ней эксклюзивные контракты, но утверждает, что китайские законы это разрешают. Согласно антимонопольным законам, действующим в Поднебесной, компании, доминирующие на рынке, могут требовать эксклюзивности при наличии серьезных обоснований. В 2015 г., кстати, был принят закон, запрещающий компаниям, торгующим в онлайне, ограничивать клиентам работу с конкурирующими платформами. Естественно, торговые компании, добавляет представитель Alibaba, вправе сами выбирать партнеров и никто на них не оказывает никакого давления.

«Так же, как многие платформы, занимающиеся интернет-коммерцией,- приводит АР выдержку из заявления Alibaba,- мы имеем эксклюзивные соглашения с некоторыми торговыми компаниями, пользующимися услугами Tmall. Компании сами решают, насколько для них выгодны и привлекательны предлагаемые нами условия и услуги».

Подобные трения в бизнесе не редкость, но экономисты обратили внимание именно на этот конфликт не только в связи с тем, что одним из его участников является гигант Alibaba. Обращает на себя внимание и время, когда выплыла на поверхность история с давлением Alibaba. О ней заговорили, как только началась торговая война между Вашингтоном и Пекином. Здесь следует заметить, что хотя названия противников Alibaba, кроме JD.com Inc., AP, по их просьбе не раскрывает, известно, что три из них – американские компании, для которых китайский рынок жизненно важен для дальнейшего развития.

Объявляя о новых и новых пошлинах на китайские товары, Белый дом призывает Пекин играть по правилам. Речь идет, конечно, не только о стали и алюминии. Ставки в конфликте между Alibaba и JD.com Inc., очень высоки - рынок онлайновской торговли оценивается в 610 млрд долларов. Платформы, контролирующие доступ для китайских потребителей к товарам, обладают огромной властью. Опросив представителей более трех десятков крупных участников этого рынка, AP пришло к выводу, что даже крупнейшим из них крайне трудно сопротивляться диктату. Опасность усиливается еще и тем, считают в АР, что Alibaba благодаря своим размерам может попытаться и наверняка попытается продавить эту агрессивную и несправедливую модель ведения бизнеса и на мировых рынках интернет-коммерции.

В Вашингтоне считают, что ситуация с «Али-Бабой и разбойниками», где, кстати, не очень понятно, кто положительный, а кто отрицательные герои, заслуживает самого серьезного внимания, потому что из-за гигантских объемов интернет-торговли может существенно повыситься дефицит баланса в торговле между США и КНР. Напомним, что главной целью всех последних действий администрации Белого дома является желание снизить этот дефицит, а не увеличить его.

Alibaba не зря называют «гигантом» онлайновской торговли. По прибыльности, например, эта китайская компания вдвое превосходит Amazon. За год она обслуживает больше клиентов, чем живет во всей Северной Америке, включая грудных младенцев и дряхлых стариков. Объем ее годовых продаж составляет 550 млрд долларов, т.е. превышает объем онлайн-торговли во всей Америке. Джек Ма поставил перед своей компанией цель – увеличить численность клиентов к 2036 году до 2 млрд человек. Это значит, что Alibaba хочет через два десятилетия обслуживать каждого четвертого жителя планеты.

Мало, кто осмеливается отказать такому гиганту, который в довершение ко всему ведет себя крайне агрессивно. В заявлении Alibaba, например, говорится, что в последний день День холостяков, когда Alibaba наторговала рекордные 25 млрд долларов за один день, им удалось подписать контракты с 60 тыс. международными брендами. Для сравнения: в 2015 г. эта цифра была на порядок ниже – 5 тыс. брендов.

Что касается Tmall, то эта платформа считается «воротами» на китайский рынок онлайн торговли для крупнейших мировых брендов . Достаточно сказать, что во второй половине прошлого года из каждых десяти долларов продаж в китайском интернете шесть проходили через нее. Причем, в отдельных секторах, например, в секторе одежды доля Tmall еще выше.