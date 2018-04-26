Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.04.2018

За российским «Триумфом» выстроилась очередь из десятка стран

«Expert Online» 2018

После атаки на Сирию 14 апреля, когда удачно была нейтрализована большая часть ракет западной коалиции, выпущенных по правительственным объектам в Сирии, подскочил спрос на российские средства ПВО в мире. Покупку российского ЗРС С-400 рассматривают к настоящему моменту более 10 стран.

Особый интерес к этой системе ПВО проявили страны Ближнего Востока и Северная Африка, сообщает спецпроект «RG Русское оружие». Со всеми потенциальными покупателями уже идут переговоры.

Как заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев Россия не опасается конкуренции со стороны других стран, поскольку спрос на российские системы ПВО сегодня в мире очень высок. В общей сложности за 15 лет Россия продала свои комплексы противовоздушной обороны тридцати государствам.

Дмитрий Шугаев уверен, что спрос на российские ПВО останется устойчивым. Несмотря на то, что на международном рынке представлен очень широкий выбор подобной техники зарубежным конкурентам вряд ли удастся потеснить российские системы ПВО. В первую очередь, как отмечает чиновник из-за выгодного соотношения цены и отличного качества.

Напомним,  зенитно-ракетный комплекс С-400 или в экспортном варианте «Триумф» поступил на вооружение российской армии в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Google заблокирован в России Роскомнадзором
      Google заблокирован Роскомнадзором
    2. Guardian: Запад нашел способ обойти российское вето в Совбезе ООН
      Guardian: Запад нашел способ обойти российское вето в Совбезе ООН
    3. Сланцевики оказались не так сильны, как все думали
      Похоже, ОПЕК и нефтедобывающие страны, не входящие в нефтяной картель, все же победили в войне с американскими сланцевиками, которую они с переменным успехом ведут уже более трех лет. Кроме соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, «традиционным» нефтяникам помогли и проблемы, возникшие в главном сланцевом бассейне США – Пермианском.