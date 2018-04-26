За российским «Триумфом» выстроилась очередь из десятка стран

После атаки на Сирию 14 апреля, когда удачно была нейтрализована большая часть ракет западной коалиции, выпущенных по правительственным объектам в Сирии, подскочил спрос на российские средства ПВО в мире. Покупку российского ЗРС С-400 рассматривают к настоящему моменту более 10 стран.

Особый интерес к этой системе ПВО проявили страны Ближнего Востока и Северная Африка, сообщает спецпроект «RG Русское оружие». Со всеми потенциальными покупателями уже идут переговоры.

Как заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев Россия не опасается конкуренции со стороны других стран, поскольку спрос на российские системы ПВО сегодня в мире очень высок. В общей сложности за 15 лет Россия продала свои комплексы противовоздушной обороны тридцати государствам.

Дмитрий Шугаев уверен, что спрос на российские ПВО останется устойчивым. Несмотря на то, что на международном рынке представлен очень широкий выбор подобной техники зарубежным конкурентам вряд ли удастся потеснить российские системы ПВО. В первую очередь, как отмечает чиновник из-за выгодного соотношения цены и отличного качества.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 или в экспортном варианте «Триумф» поступил на вооружение российской армии в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.