Доверие солдат к правительству Германии «опасно подорвано»

Глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер заявил в интервью изданию Welt, что армии Германии требуется увеличение оборонного бюджета.

Военный считает, что оптимальная прибавка к бюджету на армию должна составить 15 миллиардов евро к 2021 году. В противном случае Германия столкнется «с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности из-за невозможности обновить инфраструктуру и вооружения», - уверен Вюстнер, который отмечает, что доверие солдат к немецкому правительству уже «опасно подорвано».

«Если правящая коалиция действительно заботиться о народе и транслирует, что его защита – это забота государства, что то она должна действовать понятным образом», — добавил офицер.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что армия не способна воевать из-за устаревших образцов вооружения.