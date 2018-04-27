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Москва, 27.04.2018

Евродепутаты просят ЕС расширить санкции против России

«Expert Online» 2018

Группа депутатов Европарламента направила в адрес лидеров стран-участниц ЕС письмо с просьбой расширить антироссийские санкции. Копия письма направлена руководству Евросоюза в Брюссель. Информацию озвучила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, пишет ФАН.

«Да, мы в курсе этого письма. Я не уверена, кто получил его к настоящему моменту», — завила она, комментируя вопросы журналистов об этом письме.

Косьянчич сообщила, что для принятия любого решения по санкциям необходимо обеспечить единогласное одобрение стран Евросоюза. Процедура принятия решения проста, комментирует представитель Евроюза: Совет ЕС вместе со странами-участницами одобряет и решает все моменты единодушно.

При этом не конкретизируется, на основании чего евродепутаты потребовали ужесточения санкционного режима против России.

Напомним, ранее в начале апреля США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов и их компаний. Также анонсировались санкции против компаний, ведущих деятельность в Сирии.

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