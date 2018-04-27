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Москва, 27.04.2018

ФСБ сообщила о предотвращении терактов

«Expert Online» 2018

ЦОС ФСБ России сообщила, что с 21 по 24 апреля нейтрализовано 12 бандитов и 14 сторонников на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей.

В частности, 21 и 24 апреля в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 сторонников запрещенной в России организации ИГ, которые планировали совершить «резонансные покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти».

21 апреля в Ставрополе пресечена преступная деятельность еще одного сторонника международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Террорист планировал теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Преступник ликвидирован при задержании.

«Для реализации своих целей преступник приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — говорится в сообщении.

Кроме того, 24 апреля в Республике Татарстан, Омской и Ульяновской ликвидирована ячейка  международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль- Ислами» (запрещена в РФ). В ходе операции было задержано 14 человек из числа ее лидеров и рядовых участников.

В общей сложности за первые три месяца 2018 года силами ФСБ было ликвидировано 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников. За 2017 год ведомство предотвратило 25 терактов. 

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