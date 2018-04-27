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Москва, 27.04.2018

Лидеры двух Корей встретились и пожали друг другу руки

«Expert Online» 2018
  • Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Фото Reuters

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Лидеры КНДР и Южной Кореи  Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин утром 27 апреля встретились и обменялись рукопожатиям на демаркационной линии в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает информагентство «Ренхап».

Затем главы государств поприветствовали друг друга, сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.

Ким Чен Ын  сообщил журналистам, что делегация его страны приехала на переговоры с «ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию». Лидер Южной Кореи в свою очередь призвал продуктивно провести переговоры.

«Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру», —  цитирует РИА новости Мун Чжэ Ина.

Ожидается, что в течение дня главы Севера и Юга обсудят вопросы улучшения отношений и перспектив воссоединения.

Вечером Ким Чен Ын  и Мун Чжэ Ин посадят на демаркационной линии дерево, которое должно стать своеобразным символом мира и благополучия. Уточняется, что для церемонии выбрана сосна, рядом с  которой будет установлен камень со словами «Здесь посажены мир и процветание».

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