Лидеры двух Корей встретились и пожали друг другу руки

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин утром 27 апреля встретились и обменялись рукопожатиям на демаркационной линии в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает информагентство «Ренхап».

Затем главы государств поприветствовали друг друга, сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.

Ким Чен Ын сообщил журналистам, что делегация его страны приехала на переговоры с «ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию». Лидер Южной Кореи в свою очередь призвал продуктивно провести переговоры.

«Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру», — цитирует РИА новости Мун Чжэ Ина.

Ожидается, что в течение дня главы Севера и Юга обсудят вопросы улучшения отношений и перспектив воссоединения.

Вечером Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят на демаркационной линии дерево, которое должно стать своеобразным символом мира и благополучия. Уточняется, что для церемонии выбрана сосна, рядом с которой будет установлен камень со словами «Здесь посажены мир и процветание».