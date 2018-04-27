Трамп пригрозил Меркель мировой оглаской

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в Вашингтон с тяжелым предчувствием, так как может получить «выговор» от президента США Дональда Трампа в ходе предстоящей встречи, пишет Spiegel.

Как сообщает издание основные разногласия между партнерами могут возникнуть из-за реализации проекта «Северный поток — 2» и сотрудничества с Россией по данному вопросу. Также Трамп может «надавить» на канцлера в плане ускорения решения вопроса по увеличению бюджета военных расходов до 2% от ВВП.

По информации издания, Ангела Меркель и ее советники при весьма ограниченных возможностях стараются всеми силами избежать скандала и ищут способы разрядить атмосферу. Spiegel сообщает, что касается «Северного потока — 2» у Меркель «связаны руки». Кроме того немецкий бизнес, итак пострадавший от антироссийских санкций США, на стороне проекта.

«Разрешение на строительство газопровода, запущенного еще при Герхарде Шредере, уже выдано и одобрено немецкой стороной. К тому же обеспечение энергобезопасности является жизненно важным интересом Германии, так что Берлин не может отказаться от проекта», — пишет издание.

Увеличение военных расходов и вовсе остается за чертой первоочередных интересов канцлера: в планах бундестага значится даже снижение военных расходов из-за роста немецкой экономики.

Ранее Берлин получил из Белого дома явное предупреждение от нового советника по безопасности Джона Болтона, что вопрос увеличения военных расходов стран - участниц НАТО принципиален для Трампа.

В случае отсутсвия уступок со стороны Германии, как пишет Spiegel, Вашингтон пригрозил Берлину, что конфликт выйдет за рамки переговоров двух стран. Таким образом США продемонстрируют мировой обществености раскол с Германией.

Германия в данном случае питает надежду на то, что новый советник по безопасности Болтон и новый госсекретарь Майк Помпео окажут в целом умеренное влияние на президента. Оба вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы начать свой срок с конфронтации со сторль важным союзником, как Германия.