Утверждение на посту главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео повысило вероятность возникновения крупного военного конфликта в самой горячей точке планеты – на Ближнем Востоке.

Пятница формально станет первым рабочим днем Майка Помпео на посту государственного секретаря США. Сенат утвердил бывшего конгрессмена от Канзаса и экс-главу ЦРУ в должности руководителя Госдепартамента США в четверг, 26 апреля, большинством в 15 голосов (57:42). Несмотря на то, что формально Помпео только первый день возглавляет Госдеп, за полтора месяца, миновавшие после увольнения Рекса Тиллерсона, он уже успел встретиться в Ким Чен Ыном и поведал всему миру, что в случае утверждения будет проводить жесткую политику в отношении России, Ирана и остальных противников США.

Сейчас Майк Помпео встречается с руководством НАТО и Евросоюза в Брюсселе. В ходе первой рабочей поездки в должности главного американского дипломата он также посетит Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. Маршрут нового госсекретаря, конечно, не случаен. Оба эти региона: Старый Свет и Ближний Восток по-прежнему в списке приоритетов внешней политики Америки несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о проведении политики «Америка на первом месте».

Дональд Трамп назначил Майка Помпео главой внешнеполитического ведомства как по политическим, так и по личным причинам. Рекса Тиллерсона президент недолюбливал за высокомерие и строптивость. Помпео наверняка будет ловить каждое слово шефа и выполнять все его желания с полуслова. Не удивительно, что, по словам Трампа, у них установились отличные отношения.

Грегори Афтандильян, бывший аналитик Госдепа по Ближнему Востоку, а сейчас преподаватель политологии Бостонского университета, уверен, что Майку Помпео вполне по силам спровоцировать опасную цепь событий в самом взрывоопасном регионе нашей планеты. Назначение Помпео на пост госсекретаря мало кого удивило в Вашингтоне, потому что он полностью поддерживает внешнеполитическую позицию Дональда Трампа и является ее идеальным проводником на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и в других горячих точках. Особенно близки позиции Помпео и Трампа по Ирану и соглашению об его ядерной программе. Эту сделку Трамп очень жестко критикует с первого дня своей предвыборной кампании в 2016 году, а сейчас, в мае, хочет ее так существенно дополнить, что она превратится в совершенно новый договор, заведомо неприемлемый для иранцев. Майк Помпео, заседавший в Палате представителей в 2015 году, когда была подписана эта сделка, голосовал против ее ратификации и с тех пор своей позиции по этому вопросу не изменил.

Если в Вашингтоне окончательно победит точка зрения «ястребов» и США фактически выйдут из сделки, а все к этому, похоже, и идет, то Тегеран, как на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, возобновит программу обогащения урана и с новыми силами двинется к созданию ядерного оружия. Причем резко увеличит темпы работ. Какие последствия это будет иметь, предсказать нетрудно. Руководство Израиля в таком случае будет считать, что у него развязаны руки для нанесения ракетно-бомбовых ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Угроза эта, конечно, не нова и существовала еще до подписания соглашения по ядерной программе ИРИ. Однако сейчас в ситуации имеется одно существенное отличие: Тель-Авив будет действовать с молчаливого согласия Саудовской Аравии, главного противника Ирана в регионе, и, не исключено, других арабских государств с преобладающим суннитским населением.

Тегеран, конечно, не будет сидеть, сложа руки. Причем, едва ли ограничится ответными ракетными ударами. Иранцы наверняка приложат все силы, чтобы убедить своих союзников: Хезболлу и Палестинский исламский джихад тоже нанести по Израилю ракетные удары.

Это приведет к резкому обострению обстановки, а проще говоря, к войне на всем Ближнем Востоке. Конечно, Сирия, как один из фронтов противостояния Ирана, с одной стороны, и КСА, Израиля и коллективного Запада во главе с США, с другой, станет одной из главных площадок выяснения отношений между Тегераном, Эр-Риядом и Тель-Авивом. Россия, естественно, не сможет оставаться в стороне и будет вынуждена принять участие в новом конфликте на стороне Дамаска, а значит, Тегерана, который тоже является союзником Башара Асада.

К Москве Майк Помпео относится, наверное, еще хуже, чем к Тегерану. Об этом говорят его многочисленные заявления последнего времени.

«Россия агрессивно восстанавливает свои позиции, вторгшись на Украину,- заявил он, к примеру, в начале прошлого года на слушаниях в комитете Сената по разведке.- Она угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России)».

«Мы, конечно, пытаемся найти сферы, в которых можем сотрудничать с русскими,- подчеркнул Майк Помпео летом 2017 года на конференции по вопросам безопасности в Аспене.- Но у нас с ними разные интересы в Сирии... Они закрепились в Сирии, взяли назад Крым и получили опорный пункт на юго-востоке Украины. Америка не должна позволить России продолжать экспансию».

«Путин говорит много такого, что лишено оснований,- прокомментировал Помпео в марте этого года, незадолго до своего назначения госсекретарем, послание президента России Федеральному собранию.- В его выступлении не было ничего нового и удивительного для наших разведслужб… Американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений, и знаем, как защитить их от угроз».

Выступая в Сенате на слушаниях по своей кандидатуре на пост главы Госдепа, Майк Помпео пообещал ужесточить подход американской дипломатии к отношениям с Москвой и повсюду ей противодействовать. Россия, утверждает он, пользуется тем, что долгие годы в Вашингтоне к ней относились слишком мягко, и ведет себя крайне агрессивно. Он намерен эту ошибочную политику потворствования изменить.