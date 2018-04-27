Полномочия пожарного надзора будут расширены после пожара в Кемерово

МЧС России дополнит отечественное законодательство новыми поправками, сообщил представитель Главного управления МЧС России по Москве на круглом столе в Общественной палате.

Как сообщается, после пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли 60 человек, будут расширены полномочия пожарного надзора.

В частности в ведомстве уже разработан проект закона «О внесении изменений в федеральный закон "О пожарной безопасности"».

«После трагедии в Кемерово в отдельные законодательные акты РФ будут внесены изменения, который в случае его утверждения расширит полномочия органов государственного пожарного надзора», —рассказал представитель МЧС.

25 марта 2018 года в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупнейший за последние 100 лет пожар по числу жертв. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. После трагедии в России прошли масштабные проверки всех торговых центров, а также мест отдыха с детьми. Были выявлены масштабные нарушения, некоторые ТЦ были закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности.