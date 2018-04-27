Роскомнадзор на время заблокировал некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через два часа ведомство дало новую выгрузку, в которой они помечены как разблокированные, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора провайдера Diphost Филиппа Кулина.

Всего в выгрузке Роскомнадзора, опубликованной на сервисе Pastebin, попало более 180 IP-адресов. Среди них Yahoo и онлайн-дневник Liveinternet.

Также РБК сообщает, что сайт Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на работу сервисов в сети зафиксировала всплеск сообщений о невозможности войти в социальную сеть «ВКонтакте». Жалобы стали поступать в ночь на 27 апреля. В список запрещенных был включен и один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133.

Через некоторое время на сервисе Pastebin появилась выгрузка из 509 строк, где все перечисленные адреса были помечены как разблокированные.