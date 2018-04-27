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Москва, 27.04.2018

Цены на нефть пытаются ползти вниз

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,23%, достигнув цены в $74,57 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,21%, составив $68,05 за баррель.

Сообщается, что цены на нефть упали утром 27 апреля, так как доллар обновил локальный максимум выше отметки 91, сообщает Investing.com.

Вчерашний рост цен на нефть был вызван обеспокоенностью трейдеров возможными санкциями США против Ирана, - третьего по величине производителя в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Помимо этого рынок взбудоражила новость президента Франции Эммануэля Макрона, который после государственного визита в США, что он ожидает выхода США из ядерной сделки с Ираном. В рамках соглашения 2015 года Тегеран приостановил свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

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