Весенние тренды 2018 года

Модные дома предложили целый ряд трендов в одежде, которые будут пользоваться популярностью весной и летом 2018 года. На сайте Разноблог вы сможете найти более подробную информацию о последних тенденциях этого года в одежде, обуви, украшениях и прочем, а ниже приведено краткое описание наиболее популярных модных направлений этой весны.

Бахрома и перья. Данный тренд не рассчитан на будни, однако его вполне могут использовать те, что планирует в текущем году принять участие в различных праздничных мероприятиях. К примеру, можно выбрать топ, украшенный бахромой или юбку, украшенную оперением. Бахрому и перья объявили модными Salvatore Ferragamo, Dior, Celine, Loewe.

Пятьдесят оттенков сиреневого. Ежегодно весной и летом модным становится один из пастельных оттенков, и нынешний год не стал исключением. Чтобы оставаться на гребне трендов в текущем году, нужно носить разнообразные оттенки фиолетового. На смену розовому пришли цвета, которые обеспечивают надежную маскировку среди лавандовых полей Прованса. Данные оттенки встречаются в самых разных предметах гардероба, включая строгие костюмы и платья. Чаще всего фиолетовый цвет используется в одежде модных домов Bottega Veneta, Michael Kors, Erdem, Valentino.

Горошек наоборот. Одежда темных цветов в белый горошек пришла на смену классическому узору. Данный тренд подходит для ношения в любое время года. Он используется вместо цветочных принтов, бывших в моде в предыдущие весенние и летние сезоны. К использованию новых вариантов "горошка" прибегли модные дома Alexandre Vauthier, Jason Wu, Carolina Herrera.

"Двойка" из темного денима. Модные дома Chloe, Fendi, Nina Ricci и Tom Ford.продвигают костюмы из денима, теперь – оттенка темного индиго. Остававшаяся в моде в течение последних лет рваная джинсовая ткань с нашивками в настоящее время сменяется более утонченными и изящными нарядами.

Тренч 2.0. Дополнением к плащ-тренчу, используемому в качестве основы гардероба, в текущем году служат новые аксессуары, разрезы и фурнитура. Тем, кто нуждается в обновлении своего тренча, можно порекомендовать выбор таких перьев, как у модного дома Loewe, или же вышивки, как у модного дома Alexander McQueen.

Пластмасса. Данный футуристичный тренд пришел на смену винилу, сохранявшему популярность в предыдущем сезоне. В новом сезоне для изготовления сумок, сапог до колена, тренчей используется прозрачная блестящая пластмасса. Это, вероятно, наиболее практичный тренд нынешнего года – использование непроницаемого для воды материала, который чистится без особых усилий. О своей приверженности пластмассе объявили модные дома Balmain, Chanel, Marc Jacobs, Calvin Klein.