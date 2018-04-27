Виды и особенности использования почтовых ящиков

Изготовить почтовый ящик не так легко, как может показаться на первый взгляд. Для этого требуются значительные затраты времени и сил, внимательность и точность. В качестве материала для изготовления почтовых ящиков используется сталь.

Сначала из нее вырезают элементы конструкции, а затем их сваривают. Окрашивание почтового ящика осуществляется в специальной камере с применением порошковой краски. Благодаря использованию такой технологии обеспечивается не только прекрасный внешний вид почтового ящика, но и многократное увеличение продолжительности его эксплуатации. Почтовые ящики делают не только для одной квартиры, но и для пяти, шести и даже восьми. При их производстве применяют листовую сталь толщиной 0,8 мм, а на двери устанавливают вместе с замками Cam Lock, которые располагаются сбоку. В комплекте к ним прилагаются два ключа. Высококачественный почтовый ящик не только украшает двор, но и охраняет почту от хулиганов, поскольку вскрыть такой замок нелегко. Производели предлагают купить почтовые ящики различных разновидностей, предназначенных для установки в разных местах. Ниже приведено описание наиболее распространенных разновидностей.