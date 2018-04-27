Виды и особенности использования почтовых ящиков

Изготовить почтовый ящик не так легко, как может показаться на первый взгляд. Для этого требуются значительные затраты времени и сил, внимательность и точность. В качестве материала для изготовления почтовых ящиков используется сталь.
Сначала из нее вырезают элементы конструкции, а затем их сваривают. Окрашивание почтового ящика осуществляется в специальной камере с применением порошковой краски. Благодаря использованию такой технологии обеспечивается не только прекрасный внешний вид почтового ящика, но и многократное увеличение продолжительности его эксплуатации. Почтовые ящики делают не только для одной квартиры, но и для пяти, шести и даже восьми. При их производстве применяют листовую сталь толщиной 0,8 мм, а на двери устанавливают вместе с замками Cam Lock, которые располагаются сбоку. В комплекте к ним прилагаются два ключа. Высококачественный почтовый ящик не только украшает двор, но и охраняет почту от хулиганов, поскольку вскрыть такой замок нелегко. Производели предлагают купить почтовые ящики различных разновидностей, предназначенных для установки в разных местах. Ниже приведено описание наиболее распространенных разновидностей.
- Секционные. Такие почтовые ящики рассчитаны на установку в подъездах многоэтажных домов, где проживает множество семей, и могут иметь от четырех до десяти ячеек. Они окрашены порошковой краской и оснащены расположенными сбоку качественными замками. Число ячеек в секционном ящике по желанию заказчика может быть увеличено до двенадцати.
- Индивидуальные, с открывающимися вниз дверцами. Они прекрасно подходят как для установки в подъездах многоквартирных домов, так и для установки в загородных коттеджах. Их окрашивают полиэфирной порошковой краской.
- Уличные. Они рассчитаны на установку в загородных домах. Для их окрашивания используется все та же полиэфирная краска, однако дверцы у них открываются не вбок, а вниз.
- Антивандальные. Они рассчитаны, прежде всего, на установку в подъездах многоэтажных домов. В одном таком ящике предусмотрено от четырех до десяти ячеек, на заказ возможно сделать модель с большим количеством ячеек (до двенадцати). Такие ящики бывают вертикальными и горизонтальными. У них имеются мастер-ключи, выдаваемые почтальонам, чтобы они имели возможность открывать все ячейки и складывать в них корреспонденцию. У каждого жильца дома есть свой ключ, которым можно открыть только принадлежащую ему ячейку. Эта модель имеет очевидное преимущество перед остальными разновидностями почтовых ящиков: она избавляет владельцев ячеек от необходимости постоянно доставать из них кучу рекламных буклетов, поскольку их нельзя поместить внутрь такого ящика, не имея ключа от него.