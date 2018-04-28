Braun представил новую линейку умных эпиляторов с уникальной технологией SensoSmart TM

В современном ритме жизни, женщинам катастрофически не хватает времени, тем более, когда речь заходит о внешнем виде и посещении салонов красоты. При отсутствии свободного времени задача выглядеть на все 100 кажется практически невыполнимой. Новая линия умных эпиляторов Braun решает эту проблему. С продукцией Braun любая девушка всегда будет #beautyready.

Елена Подкаминская, лицо бренда Braun, раскрыла секреты своей красоты и рассказала об умных устройствах, которые могут составить альтернативу салонному уходу.



Елена Подкаминская: «Красивое тело - означает ухоженное. Когда девушка хорошо выглядит, она готова завоевывать мир. Благодаря новой линейке эпиляторов Braun Silk-épil с технологией SensoSmartTM, можно добиться превосходных результатов, не выходя из дома. Это отличное решение для тех, кто ценит каждую минуту».

предоставлено пресс-службой



Эпиляторы Braun Silk-épil позволяют удалять даже самые короткие волоски (которые не под силу захватить воском) на срок до 4-х недель. А технология SensoSmartTM помогает сделать процедуру еще более эффективной - специальный световой сигнал информирует о том, когда нужно ослабить нажатие, делая процесс эпиляции еще более комфортным.

Приглашенный эксперт Гаджигороева Аида Гусейхановна – врач-дерматолог, косметолог и доктор медицинских наук, подчеркнула, что линия эпиляторв Braun Silk-épil SensoSmartTM в корне меняет представление о типичной эпиляции и рассеивает множество мифов и заблуждений:



«Эпиляция — это очень больно»

Самый закоренелый миф, отпугивающий девушек от эпилятора, который давно не имеет ничего общего с реальностью. Возможость использования эпиляторов Braun Silk-epil в теплой воде, а также их уникальные насадки подготовят кожу к процедуре и позволят значительно уменьшить болевые ощущения. Помимо эпиляции, специальные насадки обладают и другими полезными функциями. Например, насадка для глубокого массажа, улучшает циркуляцию крови и помогает бороться с целлюлитом.



«Вросшие волоски»

Только некачественные процедуры могут стать причиной появления вросших волосков – со специальными насадками для деликатного и глубокого пилинга Braun Silk-épil можно с легкостью удалить омертвевшие клетки, а технология захвата MicroGrip (с 40 пинцетами) позволяет устройству лучше поднимать и удалять волоски, что полностью снижает вероятность появления вросших волосков.

«Раздражение»

Красные точки на месте волосков возникают в случае, если кожа недостаточно распарена или если эпиляция проходит с сильным давлением на кожу. Но такого не произойдет с технологией SensoSmartTM – световой датчик предостережет от неправильных действий, обеспечив полную безопасность во время эпиляции.

«Эпилятором нельзя удалить короткие волоски»

В отличие от восковой эпиляции, инновационные пинцеты эпиляторов Braun Silk-épil позволяют захватить и удалить даже самые короткие волоски — длиной 0,5 мм.

«Эпилятором нельзя пользоваться в душе»

Старые проводные модели эпиляторов действительно допускали только сухую эпиляцию. Но современные модели ушли далеко вперед: их можно не только использовать в душе, но и полностью опускать под воду. Braun Silk-épil 9 SensoSmartTM водонепроницаем до 5 м, а заряда аккумулятора хватит до 50 мин использования для полноценного ухода.

«Эпилятором можно удалять волоски только с ног»

Для лица, области подмышек, линии бикини, где кожа безусловно более чувствительная, чем на ногах, у Braun Silk-épil SensoSmartTM есть специальные насадки для лучшего контакта с кожей в особенно чувствительных местах.

Больше нет причин сомневаться в безупречной гладкости своей кожи — Braun позаботился о том, чтобы каждая девушка могла посвятить как можно больше времени тому, что важно для нее, оставив позади все переживания.