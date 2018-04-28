Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

Москва в ответ на действия Вильнюса ввела запрет на въезд в Россию для враждебно настроенных граждан Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Меры приняты в ответ на закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". В "стоп-лист" попадут литовские политики, депутаты и политологи, занимающие откровенно антироссийскую позицию.

В то же время в ведомстве отметили, что "черный список" остается открытым и в нем могут оказаться и другие общественные деятели, которые будут демонстрировать открытую русофобию.

В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

В январе закон вступил в силу. В опубликованную департаментом миграции страны версию вошли 49 россиян.