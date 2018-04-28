Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев

Закон о контрсанкциях должен позволять вводить индивидуальные санкции в отношении любого физического или юридического лица — резидента США, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу". Об этом сообщает РИА Новости.

"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть", — считает глава российского правительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В том числе — запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из определенных стран. Кроме того, документ предусматривает возможность запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"На мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — уточнил Медведев.

Однако, по его словам, такие решения не должны носить автоматического характера и касаться целых секторов.