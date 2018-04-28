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Москва, 28.04.2018

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в России

«Expert Online» 2018
  • Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в России
AP/TASS

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке или Хабаровске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN.

По словам дтпломатического источника канала, наиболее вероятными местами проведения саммита считаются Сингапур и Владивосток, также ведутся дискуссии о проведении саммита в Монголии.

При этом источник YTN отмечает, что КНДР склоняется к проведению встречи именно во Владивостоке, тогда как в США Сингапур расценивают как более удобный вариант. Однако канал не исключил, что встреча может пройти и в Хабаровске, поскольку во Владивостоке в расположены расчеты ЗРС С-400, нацеленные, по мнению Вашингтона, на противодействие силам США.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации США сообщал, что Вашингтон рассматривает Монголию и Сингапур в качестве мест для возможной встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Трамп подтвердил, что в настоящее время ведется подготовка такой встречи, выступая накануне на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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