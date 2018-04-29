Аренда автовышки: на что обратить внимание при выборе

Автовышка представляет собой подъемный механизм, установленный на автомобильном шасси. Ее используют в различных областях, где есть необходимость в поднятии крупных грузов на определенную высоту.

Например, с ее помощью ремонтируют здания, утепляют фасады, меняют лампы в осветительных столбах. Чтобы аренда автовышки привела к качественным результатам, необходимо соблюдение ряда требований, перечисленных ниже.

Площадка для выполнения работ должна удовлетворять следующим условиям.

Размещение автовышки на свеженасыпанном грунте не допускается. Перед проведением работ выполняется разравнивание и уплотнение поверхности.

Следует удостовериться в том, что на месте выполнения работ отсутствуют низко висящие электропровода, трубы и металлические конструкции.

Недопустимо наличие участков с небольшим радиусом поворота, поскольку техника не сумеет их пройти.

На площадке в обязательном порядке должны иметься подъездные пути.

Установка автовышки должна производиться таким образом, чтобы ее поворотная часть была удалена от строений и штабелей грузов на один метр. Недопустима работа оборудования возле канав, котлованов, траншей, не имеющих укрепленных откосов. Для обеспечения безопасности выполняемых при помощи автовышки работ следует соблюдать следующие требования:

на площадке, где используется оборудование, не должно быть посторонних лиц;

при проведении ремонта каких-либо механизмов подъемника необходимо производить отключение рубильника вводного устройства или мотора;

поблизости от места выполнения работ не должно быть ЛЭП;

при оставлении автовышки без надзора необходимо выключать ее мотор;

общая масса оборудования и рабочих в люльке не должна быть больше максимально допустимой.

Надо также учитывать условия, при которых функционирование оборудования невозможно:

наличие трещин в корпусе;

поломка канатов, двигателя, тормозов, блокировочных механизмов, ходовых колес, крюков;

отсутствие паспорта техники;

окончание срока эксплуатации подъемника;

обслуживание оборудования работником, не прошедшим проверку на знание правил охраны труда, а также без ответственных лиц, несущих ответственность за безопасное использование автовышки.

Соблюдение вышеперечисленных правил позволяет обеспечить продолжительную работу автовышки и качественное исполнение всех стоящих задач, а также предотвратить возникновение любых непредсказуемых ситуаций.