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Москва, 30.04.2018

Аренда автовышки: на что обратить внимание при выборе

«Expert Online» 2018

Автовышка представляет собой подъемный механизм, установленный на автомобильном шасси. Ее используют в различных областях, где есть необходимость в поднятии крупных грузов на определенную высоту.

Например, с ее помощью ремонтируют здания, утепляют фасады, меняют лампы в осветительных столбах. Чтобы аренда автовышки привела к качественным результатам, необходимо соблюдение ряда требований, перечисленных ниже.

Площадка для выполнения работ должна удовлетворять следующим условиям.

  • Размещение автовышки на свеженасыпанном грунте не допускается. Перед проведением работ выполняется разравнивание и уплотнение поверхности.
  • Следует удостовериться в том, что на месте выполнения работ отсутствуют низко висящие электропровода, трубы и металлические конструкции.
  • Недопустимо наличие участков с небольшим радиусом поворота, поскольку техника не сумеет их пройти.
  • На площадке в обязательном порядке должны иметься подъездные пути.

Установка автовышки должна производиться таким образом, чтобы ее поворотная часть была удалена от строений и штабелей грузов на один метр. Недопустима работа оборудования возле канав, котлованов, траншей, не имеющих укрепленных откосов. Для обеспечения безопасности выполняемых при помощи автовышки работ следует соблюдать следующие требования:

  • на площадке, где используется оборудование, не должно быть посторонних лиц;
  • при проведении ремонта каких-либо механизмов подъемника необходимо производить отключение рубильника вводного устройства или мотора;
  • поблизости от места выполнения работ не должно быть ЛЭП;
  • при оставлении автовышки без надзора необходимо выключать ее мотор;
  • общая масса оборудования и рабочих в люльке не должна быть больше максимально допустимой.

Надо также учитывать условия, при которых функционирование оборудования невозможно:

  • наличие трещин в корпусе;
  • поломка канатов, двигателя, тормозов, блокировочных механизмов, ходовых колес, крюков;
  • отсутствие паспорта техники;
  • окончание срока эксплуатации подъемника;
  • обслуживание оборудования работником, не прошедшим проверку на знание правил охраны труда, а также без ответственных лиц, несущих ответственность за безопасное использование автовышки.

Соблюдение вышеперечисленных правил позволяет обеспечить продолжительную работу автовышки и качественное исполнение всех стоящих задач, а также предотвратить возникновение любых непредсказуемых ситуаций.

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