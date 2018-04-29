Столешницы из искусственного камня: основные преимущества

Не так давно изделия из искусственного камня считались чем-то необычным. В настоящее время этот отделочный материал приобрел большую популярность. Он повсеместно используется для изготовления столешниц и элементов интерьера различных помещений.

Это объяснятся целым рядом достоинств, присущих искусственному камню. Ниже перечислены некоторые преимущества столешниц http://group-stone.ru/, сделанных из данного материала. Устойчивость окраски. Столешницы, сделанные из искусственного камня, окрашивают еще на стадии изготовления данного материала путем перемешивания частичек минералов со склеивающей смолой, в результате чего они образуют однородную массу. В нее включают пигменты, от которых зависит цвет материала. Изделия окрашиваются равномерно и не выцветают даже под воздействием прямых солнечных лучей.

Высокая надежность и прочность. Сделанным из искусственного камня столешницам не страшны даже очень сильные механические воздействия. Они отлично переносят тяжелые удары. При разрезании продуктов непосредственно на поверхности нож не оставляет следов.

Невосприимчивость к действию высоких температур.

Структура искусственного камня характеризуется высокой плотностью, а потому совершенно не впитывает в себя жидкости. Искусственный камень совершенно безопасен для окружающей среды и человеческого здоровья, при контакте с продуктами питания он не вступает с ними в химическую реакцию. Столешница из этого материала абсолютно гигиенична, на ее поверхности не размножаются болезнетворные микроорганизмы, не остаются пятна от соков и других жидкостей.

Возможность устранения пятен от ожогов простой наждачной шкуркой либо специально созданными в этих целях чистящими веществами.

Простота в уходе. Такие столешницы обычно чистят бытовыми средствами, хотя применение абразивов не рекомендуется. При получении серьезных механических повреждений такие изделия легко восстановить благодаря однородности их структуры и рисунка. За счет водонепроницаемости на уборку тратится меньше времени и сил.

Богатый выбор цветов и оттенков. В ходе производства искусственного камня можно добавлять в него самые разные пигменты.

Бесшовное соединение разных элементов, что значительно облегчает уборку ввиду отсутствия щелей, в которых застревают остатки продуктов и грязь. Для соединения отдельных элементов используется специальный акриловый клей. После выполнения шлифовки заметить место соединения очень трудно, и конструкция выглядит целостной и монолитной.