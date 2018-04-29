Виды марок бетона и особенности их использования

Бетон на протяжении многих лет остается одним из основных стройматериалов. Существует множество разновидностей бетона, различающихся по главным качественным параметрам – прочности, морозоустойчивости и водонепроницаемости.

Их классифицируют на марки, что обеспечивает возможность подбирать составы, максимально полно отвечающие конкретным условиям использования. Широкий выбор марок бетона как правило можно найти у производителей, к примеру, в компании http://peterburg-beton.ru/.

Марки бетона по прочности

По данному параметру выделяют марки бетонов в диапазоне от М50 до М800. Разница в их прочности обусловлена разными долями цемента, щебня и песка. Чем больше доля цемента, тем выше прочность бетона. Наибольшую популярность завоевали марки от М100 до М500. При подготовке проектной документации на возведение объекта определяется марка бетона. Она устанавливается по сопротивлению осевому сжатию или осевому растяжению.

Марки бетона по морозоустойчивости

При строительстве зданий из бетона и железобетона в средних и северных широтах срок их службы в значительной мере зависит от морозоустойчивости бетона. Данный параметр характеризует способность материала сохранять свои физико-механические качества при повторяемом много раз замораживании и размораживании. Особо большое значение данный параметр имеет для бетонов, которые применяются для создания аэродромных и дорожных покрытий, гидротехнических конструкций, опор мостов. Марка по морозоустойчивости раньше обозначалась маркировкой Мрз, в последнее время в этих целях используется буква F. Существуют марки бетона по морозоустойчивости в диапазоне от F25 до F1000. При выборе марки бетона по морозоустойчивости принимаются во внимание климатические условия местности, количество смен замораживания и размораживания за холодный сезон года. Наибольшей морозоустойчивостью обладают бетоны с более высокой плотностью.

Марки бетона по водонепроницаемости

Данный параметр характеризует способность материала не пропускать воду, которая поступает под давлением. Раньше он обозначался русской буквой В, теперь используются обозначения W2, W4, W6, W8, W12. Классификация бетона по водонепроницаемости является достаточно условной, поскольку сооружения имеют запас, на порядок превосходящий установленную нормативами величину. Обычно марка по водонепроницаемости определяется на основании практического опыта использования аналогичных сооружений и представляет собой косвенную характеристику плотности бетонов.