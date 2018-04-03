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Москва, 03.04.2018

Стало известно, о чем лидеры стран Балтии попросят Трампа «для сдерживания России»

«Expert Online» 2018

В ходе предстоящего саммита в Вашингтоне лидеры стран Балтии попросят президента США Дональда Трампа отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО "для сдерживания России" . Об этом сообщает Euractiv.

Визит президента Литвы Дали Грибаускайте, президента Эстонии Керсти Кальюлайда и президента Латвии Раймонд Вейонис в Белый дом состоится во вторник 3 апреля.

Высокопоставленный литовский чиновник сообщил, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot. Они также хотят стать частью европейского противоракетного щита.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских государств должно быть лучше защищено", - заявила Грибаускайте перед началом визита.

"Важно, что (американские войска) находятся здесь на постоянной основе во всех странах Балтии", - добавила она.

В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.

Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в Эстонии.

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