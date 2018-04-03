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Москва, 03.04.2018

ЧП на Украине: отключился от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС

«Expert Online» 2018

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС, расположенной на Украине автоматически отключился от сети.

Согласно информации оператора украинской атомной электростанции – компании «Энергоатом», 3 апреля 2018 года в 15:02 в результате срабатывания системы защиты генератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключён от энергосети, передаёт RT.

В настоящее время причины ЧП устанавливаются. При этом отмечается, что второй энергоблок АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — украинская атомная электростанция, расположенная в городе Нетешин Хмельницкой области Украины около речки Горынь.

Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины. Хмельницкая АЭС является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом».

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