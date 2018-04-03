Рынок опасно закачался

На российский рынок акций пришел негатив с мировых фондовых площадок, который сделал ситуацию неустойчивой, но отнюдь не безнадежной

По итогам вчерашних торгов основные индексы Мосбиржи достаточно заметно снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,63%, до 2256,64 пункта, индекс РТС - на 1,23%, до 1234,06 пункта. При этом курс доллара к рублю на Московской бирже вечером поднялся на 0,8%, до 57,61 рубля, евро - на 0,5%, до 70,79 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года снизилась на 2,13% - до 67,86 долларов за баррель.

Это снижение началось на фондовых площадках США, S&P500 упал на 2.23%, пробив 200-дневную скользящую среднюю, отмечает генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Начало коррекции всегда сложно отследить, говорит он, но в данный момент есть несколько аргументов для старта распродаж: разговоры о перегретости американского рынка акций идут не меньше полугода, первая волна коррекции была в начале этого года, а вторая стартовала в середине марта, подпитываемая протекционизмом Трампа.

США вводят пошлины на широкий спектр ипортируемых товаров, синхронно такой же протекционизм начинается в Азии и Европе, многочисленные соглашения о свободной торговле рушатся, а для рынков это означает, что компании и их инвесторы, независимо от страны происхождения, будут терять деньги: торговые войны всегда оборачиваются потерями, теория игр говорит о том, что в условиях взаимного недоверия рост рынков невозможен. Китай в понедельник заявил о том, что отказывается от таможенных уступок на 128 наименований американских товаров. Это ответный шаг на введенные ранее в США пошлины на сталь и алюминий.

И индекс Мосбиржи, и котировки нефти, и S&P500 долгое время находились близко к максимумам, указывает Максим Харитонов, и на месте инвесторов совершенно логичной выглядит попытка закрыть длинные позиции и посмотреть, что будет дальше. Рост резервной ставки ФРС будет охлаждать американскую экономику, и, возможно, этот рост в 2018 году будет более агрессивным, то есть ставка может быть повышена более трех раз, если Федрезерв будет наблюдать перегрев, сопровождающийся быстрым ростом рабочих мест.

На таком внешнем фоне любые новости на российском фондовом рынке будут восприниматься как повод для продаж, полагает аналитик. И, по его мнению, в этом смысле интересно будет понаблюдать за выступлением главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Съезде Ассоциации российских банков. У индекса Мосбиржи ключевая поддержка проходит по отметке 2230 пунктов, и, если она будет пройдена, то вероятно снижение в район 2150 пунктов.

Дополнительное давление, добавляет Максим Харитонов, на рынок будет оказывать нефть, сообщения Саудовской Аравии о том, что в мае она снизит отпускные цены на все виды нефти, продаваемые в Азии, а также о том, что в СА стартует масштабный проект альтернативной энергетики, не добавляет уверенности рынку. Цена барреля Brent на таких новостях вполне может вернуться к 63 долларам. Для пары рубль/доллар это будет означать подъем к уровню 58.5 рублей.

И все же неблагоприятный старт недели на отечественном рынке акций не является экстраординарным событием в сопоставлении с тем, что происходит за рубежом, уверен глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер. На фоне наихудшего со времен Великой депрессии начала второго квартала фондовых индикаторов на Уолл-стрит и падения цен на нефть почти на 2 доллара, снижение индекса Мосбиржи на 0,63% по итогам понедельника и нейтральное открытие вторника можно воспринимать как признак устойчивости российского рынка.

При этом арест совладельцев группы «Сумма» имел локальный характер в силу невысокой доли принадлежащих им компаний в общей капитализации рынка, указывает аналитик. Мир обеспокоен угрозой роста протекционизма в мировой торговле и воспринял «нападки» президента Трампа на лидера электронной коммерции Amazon и скандал с использованием личных данных соцсети Facebook как хороший повод для фиксации прибыли по акциям технологических компаний. Однако в ближайшие дни ситуация может радикально улучшиться.

Вчерашняя реакция на новости о введении Китаем пошлин на 128 товаров из США, о которой было известно заранее, носит больше эмоциональный характер, продолжает эксперт. Кулуарно переговоры между Пекином и Вашингтоном уже начались, и пока нет сигналов, что они вышли из конструктивного русла. Дополнительным фактором для улучшения настроений на рынке должен стать предстоящий сезон квартальных отчетов, который благодаря налоговой реформе в США, по оценкам Factset, приведет к росту корпоративных прибылей в США на 18% в годовом сопоставлении. Подтверждение этого поддержит настроения и на других рынках. Снижение цен на нефть также имеет больше техническую природу: ослабление доллара, сезонное усиление спроса на фоне не столь активного роста добычи сланцевой нефти в США, тревожные ожидания в отношении пересмотра ядерной сделки с Ираном – все это в совокупности способно вернуть котировки к годовым максимумам.

Если рассматривать российский рынок акций, то техническая картина по индексу Мосбиржи выглядит неблагоприятной, но в то же время не безнадежной, полагает Станислав Вернер. Есть сценарий углубления коррекции почти на 2% в случае ухода ниже минимума прошлой недели, что, опять же, пока не будет свидетельствовать о развороте растущего тренда. Однако больше шансов на то, что уже с текущих отметок рынок может вернуться на траекторию роста с потенциалом роста в 5,5% к максимумам, показанным в феврале.