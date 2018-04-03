На фондовых рынках США наметился спад

Американские фондовые индикаторы закончили торги на отрицательных показателях. Инвесторы ждут статистических данных и следят за политическими новостями.

Так индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,07%, остановившись на отметке 24086,15 пункта. Standard & Poorʼs 500 потерял 0,29%, достигнув 2633,17 пункта, NASDAQ Composite — на 0,59% до 7021,59 пункта, сообщает «Финмаркет».

Ожидается, что до конца пасхальной недели, в связи с празднованием которой закрыты рынки Европы, Канады, Гонконга и Австралии, активность на торгах не изменится.

При этом инвесторы в целом настроены в отношении американского рынка акций оптимистично, ожидая значительного роста прибыли компаний, входящих в расчет индекса S&P 500.

По прогнозу аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль подскочила на 17% в I квартале, рекордными темпами с января-марта 2011 года.