Опубликован список городов, которые могут принять Олимпиаду-2026

Стали известны города, которые в 2026 году могут принять Зимние Олимпийские игры.

Согласно списку Национальных Олимпийских комитетов (НОК), официально подтвердивших своё намерение принять в своей стране Игры-2026, среди претендентов числятся: Кортина-д'Ампеццо, Милан, Турин (все выдвинуты НОК Италии), Грац (НОК Австрии), Калгари (НОК Канады), Саппоро (НОК Японии), Стокгольм (НОК Швеции), Сьон (Нок Швейцарии) и Эрзурум (НОК Турции).

Соответствующий список опубликован на официальном сайте МОК. При этом глава этой организации Томас Бах подчеркнул, что он горячо приветствует все страны и города, заинтересованные в проведении зимних Олимпийских игр.

«МОК перевернул страницу в вопросе кандидатур на проведение Олимпиад. Наша цель заключается не только в том, чтобы привлечь рекордное количество кандидатов, но и в том, чтобы в конечном итоге выбрать лучший город для организации лучших Олимпийских игр для лучших спортсменов мира», – резюмировал спортивный чиновник.

Напомним, выборы столицы Олимпиады-2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» – проектом МОК, состоящим из 118 реформ.

Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.

Город-хозяин Игр-2026 будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.