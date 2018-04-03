Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 03.04.2018

Появилась информация о состоянии здоровья Сергея Срипаля

«Expert Online» 2018

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском городе Солсбери, остаётся критическим, но стабильным.

В настоящее время Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в районной больнице Солсбери, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.

При этом отмечается, мужчина по-прежнему находится в критическом состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина – в стабильном состоянии.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку