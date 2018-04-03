Появилась информация о состоянии здоровья Сергея Срипаля

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском городе Солсбери, остаётся критическим, но стабильным.

В настоящее время Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в районной больнице Солсбери, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.

При этом отмечается, мужчина по-прежнему находится в критическом состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина – в стабильном состоянии.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.