Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 03.04.2018

Россия и Саудовская Аравия обсуждают важное соглашение по нефти

«Expert Online» 2018

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – рассказал журналистам, что в беседе со своим коллегой из Садовской Аравии Халидом аль-Фалихом они обсуждали важный вопрос о долгосрочном взаимодействии по окончанию сделки о сокращении добычи нефти.

По словам российского чиновника, есть предварительное согласие о двухстороннем соглашении между РФ и Саудовской Аравией, которое бы регулировало взаимодействие по окончании действия договорённостей ОПЕК+ на более долгосрочной основе, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Новак, это необходимо для того, чтобы механизм, который сейчас был применен в рамках балансировки рынка, показал свою эффективность, и как в многостороннем формате, так и в двустороннем формате.

При этом глава Минэнерго России подчеркнул, что конкретного документа на данный момент нет.

«В настоящее время ведется обсуждение возможных подходов», – резюмировал Новак.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года Россия впервые не выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи «чёрного золота» на 93,4%.

По мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, произошло это, в том числе и из-за сезонных факторов, в частности, из-за колебания добычи жидких углеводородов, которые были вызваны высоким спросом на газ, а также факторами внутреннего рынка.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку