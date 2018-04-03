Россия и Саудовская Аравия обсуждают важное соглашение по нефти

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – рассказал журналистам, что в беседе со своим коллегой из Садовской Аравии Халидом аль-Фалихом они обсуждали важный вопрос о долгосрочном взаимодействии по окончанию сделки о сокращении добычи нефти.

По словам российского чиновника, есть предварительное согласие о двухстороннем соглашении между РФ и Саудовской Аравией, которое бы регулировало взаимодействие по окончании действия договорённостей ОПЕК+ на более долгосрочной основе, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Новак, это необходимо для того, чтобы механизм, который сейчас был применен в рамках балансировки рынка, показал свою эффективность, и как в многостороннем формате, так и в двустороннем формате.

При этом глава Минэнерго России подчеркнул, что конкретного документа на данный момент нет.

«В настоящее время ведется обсуждение возможных подходов», – резюмировал Новак.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года Россия впервые не выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи «чёрного золота» на 93,4%.

По мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, произошло это, в том числе и из-за сезонных факторов, в частности, из-за колебания добычи жидких углеводородов, которые были вызваны высоким спросом на газ, а также факторами внутреннего рынка.