Роструд напомнил о выходных в мае и июне

В связи с праздником весны и труда на первой неделе мая в России будут всего два рабочих дня 3 и 4 мая, передает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд. Нерабочими днями будут 29, 30 апреля, а также 1, 2,9 мая.

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», — подчеркнули в ведомстве.

Праздник День Победы 9 мая приходится в этом году на среду, поэтому переносов не будет. Однако рабочее время в предпраздничный вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу сократится на час.

Длинные выходные ожидают россиян и в начале лета. Нерабочими будут 10, 11, 12 июня. При этом понедельник, 11 июня, будет нерабочим за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.