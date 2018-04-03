Рубль упал к доллару и евро

Центральный банк РФ опубликовал курс основных валют по отношению к российскому рублю на 4 апреля.

Согласно данным регулятора, курс доллара вырос по отношению к рублю на 25,25 копеек, составив 57,53 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 31,69 копейки, до 70,92 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на вторник на 28,1 копейки, составив 63,55 рубля.

При этом на утренних торгах Московской биржи курс доллара снижался до уровня 57,46 рубля. Тем самым по сравнению с закрытием предыдущих торгов падение курса доллара составило 2 копейки.

Европейская валюта утром 3 апреля торговалась по 70,9 рубля, что 17 копеек выше закрытия вчерашних торгов.