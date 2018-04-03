Сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний выросла в 1,5 раза

В первом квартале 2018 года сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний выросла на 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $7,47 млрд. Значительную долю в данную сумму вложил банк ВТБ, купив 29,1% акций частного ретейлера «Магнит» на сумму $2,45 млрд. Данные приводит исследование Deal Making in Russia 1Q 2018, которое посвящено показателям российского инвестиционного рынка в 2018 году, проведенного Thomson Reuter.

При этом сумма сделок по покупке российских компаний иностранными снизилась составила $2,04 млрд, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зато сумма сделок между российскими компаниями выросла на 817% и составила $5,35 млрд. Лидером на рынке сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием стал ВТБ Капитал, заняв 32,8%.

Отмечается, что с начала 2018 года в России было выпущено акций и других ценных бумаг на сумму в $72,3 млн, что стало на 93% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале 2018 года в России было выпущено долговых обязательств на сумму в $12,2 млрд., на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лучший показатель за первый квартал с 2013 года. Российские суверенные долговые обязательства привлекли $3,97 млрд. (мартовское размещения евробондов).