СК РФ установил всех причастных к теракту в метро Петербурга

Теракт в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году совершили участники радикального исламистского сообщества. Следователям удалось установить всех причастным к этому преступлению. Сообщается, что террористы не были знакомы между собой, а общались с помощью мессенджеров. Тщательное изучение «электронных следов» и помогло установить всех участников преступной группы.

«Следователям СКР совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершён одним из радикальных исламистских террористических сообществ», — приводит слова официального представителя СК России Светланы Петренко канал ведомства в Telegram.

По словам Петренко, в качестве обвиняемых по делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей. Расследование находится в завершающей стадии.