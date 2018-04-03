Сланцевые компании США, которым удалось устоять после кризиса на нефтяном рынке, пытаются восстановить свои позиции. Однако их оптимизм быстро сходит на нет при встрече с суровой реальностью

Ярким примером сланцевиков, вернувшихся на рынок после более чем года бездействия, вызванного обвалом цен на нефть, является, по мнению Bloomberg, компания SandRidge Energy Inc. из Оклахомы. Несмотря на реструктуризацию, которая помогла избавиться от 4-миллиардного долга, акции этой нефтегазовой компании после октября 2016 года подешевели на 37% . Известный инвестор Карл Айкан угрожает SandRidge поглощением, а на прошлой неделе она отказалась от слияния, в ходе которого еще недавно оцениваемая в 11 млрд долларов компания была оценена всего лишь в 589 млн долларов!

Подобные проблемы хорошо знакомы для очень многих сланцевиков, возвращающихся к работе после возобновления роста цен на нефть. Несмотря на стабилизацию нефтяного рынка такие нефтяные компании, как SandRidge и Ultra Petroleum Corp., понимают, что второе действие спектакля отнюдь не веселее и легче первого. Они пережили обвалы на бирже, чистки в руководстве, бунты акционеров и наконец поняли, что американская сланцевая революция не в состоянии спасти всех своих героев. Только в этом году стоимость акций SandRidge снизилась на 33%. Еще больше – 54% потери Ultra.

«Самая большая беда большинства таких компаний заключается в том,- говорит Лео Мариани, аналитик компании NatAlliance Securities из техасского Остина,- что они начинали без настоящих солидных активов. Невозможно пройти через банкротство и избавиться от долгов так, чтобы все потом было хорошо. Оставшиеся у них сейчас активы никого не привлекают».

По данным даласской юридической компании Haynes & Boone LLP, после обвала цен на нефть в 2014 году как минимум 134 американские нефтяные и газовые компании объявили себя банкротами. Часть из них по-прежнему добывает сланцевую нефть. Но у тех, кто со временем вернулся на рынок, дела идут далеко не блестяще, как может показаться из оптимистичных сообщений в американской прессе.

В ноябре прошлого года компания SandRidge предложила 750 млн долларов за Bonanza Creek Energy Inc., еще одну вернувшуюся на рынок после банкротства компанию. Однако Карл Айкан раскритиковал сделку и заявил, что цена сильно завышена. В конце декабря от идеи покупки пришлось отказаться. Еще через несколько недель президент компании Джеймс Д. Беннетт был вынужден покинуть свой пост.

В феврале 2018 г. группа инвесторов попыталась устроить слияние между SandRidge и другой в свое время обанкротившейся фирмой Midstates Petroleum Co. SandRidge отвергла 19 марта предложение, но заявила, что открыта для предложений.

Беды на нефтяном рынке у всех схожие, они отличаются лишь в деталях. Даже крепкие нефтяные компании, дела которых, на первый взгляд, идут хорошо, страдают от вялости на рынке, который боится нового избытка нефти и нового обвала цен. Однако в отличие от основных игроков у компаний, переживших банкротство, львиная доля площадок и месторождений находится за границами Пермианского бассейна в Техасе и Нью-Мехико, самого прибыльного и рентабельного из крупных месторождений сланцевой нефти. У SandRidge и Midstates, например, участки в Оклахоме, условия на которых и запасы нефти, по словам аналитика Mizuho Securities USA Тима Резвана, оставляют желать лучшего.

Немало проблем и с инвесторами.

«Некоторые кредиторы не понимают специфики сланцевого сектора и того, насколько низкая у сланцевиков прибыль,- объясняет Тим Резван.- Многие не понимают, что они могут себя чувствовать более-менее уверенно и комфортно лишь при цене 80 долларов за баррель. Тем компаниям, которые добывают нефть в нерентабельных месторождениях, не позавидуешь».

Многие нефтяные компании пытаются сейчас переходить на добычу газа, потому что на газовом рынке колебания были менее значительными, чем на нефтяном, но это помогает слабо.

После банкротств отсеиваются первоначальные акционеры, приходят новые. Большинство новых акционеров плохо знакомы с энергетическим сектором и не питают к «своим» нефтедобывающим фирмам по-настоящему теплых чувств, как их предшественники.

«Среди них много хедж-фондов и разочарованных одиночек, которые не устояли и с большой скидкой купили долги у прежних владельцев,- объясняет адвокат компании Haynes & Boone Чарльз Бекхэм.- В результате нефтяными компаниями сейчас фактически владеют группы разных людей с разными интересами и целями. Они не мечтают о развитии принадлежащих им компаний, да и капиталов для этого у них нет…»

Одна из главных идей банкротства состоит в том, чтобы в финансовом отношении компания начинала с чистого листа, но так происходит далеко не всегда. Ultra Petroleum, например, вернулась на рынок после банкротства в апреле 2017 года и быстро заняла около 2 миллиардов долларов, чтобы рассчитаться с частью кредиторов. Эта операция помогла сберечь для оставшихся инвесторов акции от дальнейшего обесценения, но повесила на эту компанию из Хьюстона новые обременительные долги, по которым приходится платить высокие проценты. После того, как крупнейший инвестор потребовал перемен в руководстве, председатель правления и гендиректор Майк Уотфорд, возглавлявший компанию 19 лет, объявил в январе этого года об отставке.

Сланцевая революция в Америке привела и к резкому развитию и усложнению кредитных линий и схем для финансирования сектора, что тоже мешает сланцевикам вновь становиться на ноги.

«Трудно понять, как избежать банкротства или как после него работать, потому что структуры капитала сейчас стали намного сложнее,- рассуждает Чарльз Бекхэм.- Долгое время главными действующими лицами в нефтяных компаниях были биржевые спекулянты. Сейчас же количество тех, кто хочет заказывать музыку, резко увеличилось. Появилось много новых, неизвестных людей с разными, порой противоположными интересами».

Перечисленные выше и многие другие причины сильно осложняют жизнь американским сланцевикам, вернувшимся к работе. Надежды, возникающие у подавляющего большинства после стабилизации рынка и роста цен на нефть, при встрече с суровой действительностью быстро рассеиваются.