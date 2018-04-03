Стало известно, когда будет завершена укладка первой нитки «Турецкого потока».

Об этом рассказал журналистам глава «Газпромбанка» Алексей Миллер. По его данным, работы по строительству трубопровода идут строго по графику, передаёт Life.

Кроме того, руководитель газового монополиста России отметил, что в настоящее время уже построено 827 км.

«Буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода, – отметил Миллер. – Остаётся построить приёмный терминал и вторую нитку».

«Турецкий поток» – реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края РФ по дну Чёрного моря в западную часть Турции.

«Газпром» намерен транспортировать по нему топливо в страны юго-восточной Европы. При этом трубопровод протяжённостью около 1100 км (из них 937 км – морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в первой декаде июня 2015 года, однако были отложены по политическим причинам.

После нормализации российско-турецких отношений, в октябре 2016 года договор на прокладку двух ниток газопровода был заключён. 21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство было начато в мае 2017 года. По состоянию на март 2018 года было уложено 53 % от двух ниток морского участка газопровода.