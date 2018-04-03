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Москва, 03.04.2018

Транзит российского газа через Украину сокращается

«Expert Online» 2018

Транзит газа из России в страны Европы через Украину сократился на 27,3% за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным ведомства за январь и февраль текущего года Украина провела транзитом 12 млрд кубометров природного газа, что на 4,5 млрд кубометров меньше того же периода за прошлый год.

Ранее, глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил европейских потребителей, что обязательства по контрактам будут выполнены несмотря на ситуацию с «Нафтогазом».

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