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Москва, 03.04.2018

Тулеев стал депутатом

«Expert Online» 2018

Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев получил вакантный мандат совета народных депутатов Кемеровской области.

Об этом рассказал журналистам секретарь избирательной комиссии региона Михаил Пименов. По его словам, это произошло в установленном законом порядке, пишет газета «Коммерсант».

Дело в том, что в 2012 году Тулеев возглавлял на выборах зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находится и сейчас. А так как иных кандидатур для замещения не было, то теперь экс-губернатор на законных основания переходит на работу в местный парламент.

Кроме того, стало известно, уже на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой нынешний спикер Алексей Синицын сложит с себя свои полномочия. А его место займёт Аман Тулеев.

Напомним, в конце марта Аман Тулеев обратился в президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с должности губернатора Кемеровской области по собственному желанию.

Позже российский лидер её принял, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

Как известно, требования об отставке Тулеева стали звучать на фоне страшной трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой стали 64 человека.

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