В Британии увидели в новой российской авиабомбе сигнал к войне

Новая авиационная бомба «Дрель», которая поступит в армию России в 2018 году, является «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля», пишет британский таблоид Daily Express.

Издание при этом утверждает, что тот факт, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после отравления экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля, является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».

В статье сообщается, что новый боеприпас специально разработан для уничтожения пятого поколения Су-57, что усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.

Авторы цитируют представителей концерна-разработчика новой авивбомбы - «Техмаш», которые рассказывают, что «Дрель» способна нанести удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушного пространства врага. Новая разработка невидима для радаров.

Как сообщает таблоид, одна бомба способна нести с собой 15 самоприцеливающихся суббоеприпасов. Этого достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи.

На самом деле, «Дрель» впервые была представлена авиакосмическом салоне МАКС в 2015 году. Авиабомба способна поражать бронетанки, наземные радиолокационные станции, а также пункты управления в любую погоду без захода самолета в зону действия объектов ПВО. Авиабомба поступит на вооружение российской армии в этом году.