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Москва, 03.04.2018

В Британии не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества

«Expert Online» 2018

Специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля был произведен в России.

По словам директора Лаборатории военной науки и технологий (DSTL) Гэри Айткенхеда, им не удалось установить, где конкретно было создано отравляющее вещество, передаёт Sky News.

Он также подчеркнул, что экспертам удалось идентифицировать вещество как «Новичок».

«Мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — резюмировал Айткенхед.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском городе Солсбери, остаётся критическим, но стабильным.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.  В отравлении Скрпиалей британские власти безо всякий на то оснований обвинили нашу страну.

В свою очередь посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в начале апреля заявил, что дело об отравлении в Солсбери – провокация, которая могла быть осуществлена спецслужбами Великобритании.

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