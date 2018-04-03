В Москве пройдет Всемирный форум по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018

В Москве с 30 мая по 1 июня 2018 года состоится Всемирный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2018. Организатором мероприятий выступит Российская ассоциация франчайзинга при поддержке Фонда «Росконгресс».

Территория России впервые станет деловой и экспертной площадкой для представителей ассоциаций, крупных компаний и инвесторов из более чем 40 стран мира, включая Юго-Восточную Азию, Европу, Северную, Центральную и Южную Америки, Африку.

Всемирный форум по франчайзингу соберет на своей площадке более шести тысяч участников для обсуждения последних трендов во франчайзинге, обучения, заключения контрактов и демонстрации новых информационных и консультационных услуг для предпринимателей. В рамках Форума пройдет выставка российских и международных франчайзинговых концепций Moscow Franchise Expo 2018, которая привлечет специалистов франчайзинговой индустрии и представителей российского и зарубежного предпринимательства.

Последние семь лет российский франчайзинг показывает стабильную динамику развития — до 15% ежегодного прироста числа предприятий. Сегодня в России насчитывается более 50 000 франчайзи и порядка 1450 брендов, 67% из которых являются российскими концепциями. «Динамичное развитие отечественных брендов в общей доле рынка франчайзинга позволяет говорить о большом потенциале для развития предпринимательства, особенно это касается развития малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем, что Форум, проходящий в Москве, обозначит векторы развития международного сотрудничества и даст импульс новым деловым инициативам. А также позволит продемонстрировать достижения нашей страны в данной сфере», — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Форум пройдет при поддержке Правительства Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Участие для делегатов и посетителей форума и выставки бесплатное.

Для справки

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) была создана в 1997 году в целях создания благоприятной правовой и экономической среды для распространения франчайзинга в России. Сегодня РАФ является национальной франчайзинговой ассоциацией, координационным и информационным центром как для действующих, так и для потенциальных франчайзеров и франчайзи.

forum.rusfranch.ru