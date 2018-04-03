В России зафиксирован рост реальных пенсий

В период с января по февраль 2018 года реальный размер пенсионных выплат в РФ вырос на 3% без учёта прошлогодней единовременной выплаты.

К такому выводу пришли в Федеральной службе государственной статистики (Росстате). Согласно материалом ведомства, с учётом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии в январе-феврале 2018 года снизились на 14%.

Средний размер назначенных пенсий в январе-феврале составил 13,320 рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесён законопроект, который устанавливает дополнительную социальную доплату к пенсиям.

Согласно документу, выдержки из которого были 2 апреля опубликованы в «Парламентской газете», с 1 января 2019 года размер средней пенсии в РФ иожет составить 19 166,3 руб. в месяц. Таким образом, если депутаты нижней палаты российского парламента примут этот закон, то средняя пенсия в нашей стране вырастет сразу на 47,9%.

По регионам размер будет варьироваться в зависимости от зафиксированной среднемесячной заработной платы. Например, в Москве средняя пенсия может составить 34 923,3 руб., в Санкт-Петербурге 26 937 руб., в Краснодарском крае — 15 188,3 руб. Как утверждают авторы законопроекта, это позволит существенно улучшить социальное положение пенсионеров.