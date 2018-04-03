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Москва, 03.04.2018

В Швейцарии высказались за отмену санкций против России

«Expert Online» 2018

Парламентарий Швейцарии, председатель комитета по международным делам Национального совета Элизабет Шнайдер-Шнайтер призывает  прекратить проведение ограничительных санкций против России. Об этом сообщает газета Blick.

«Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», — приводит издание  слова Шнайдер-Шнайтер.

Также депутат еще раз высказалась за восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее Швейцария не поддержала ряд западных стран и не стала принимать какие-либо меры против России в связи с делом Скрипаля. Официальные представители страны призвали дождаться окончания расследования.

При этом ряд стран Европы, среди которых Франция, Германия и Польша, а также США и Канада в общей сложности выслали более 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

Напомним, экс-офицер Сергей Скрипаль ГРУ был отравлен веществом "Новичок" 4 марта. Почти сразу в произошедшем Лондон, не предъявляя доказательств, обвинил Россию. Москва потребовала от Британии и ее союзников открытого расследования и не признала обвинения из-за их безосновательности.

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