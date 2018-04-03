В США рассказали, почему Путин не представляет опасности для Запада

В США признали, что нынешний президент России Владимир Путин не представляет для Запада опасности. Такое мнение выразила экс-помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу агентству National Interest.

Политик утверждает, что внешняя политика некоторых крупных стран строится на стремлении подчинить более слабые страны. Данное положение дел может привести только к очередному витку холодной войны. Дуг Бэндоу считает, что у России нет подобных стремлений именно поэтому ее президент Владимир Путин не представляет для Запада опасности.

Во-первых, по мнению политика, между Россией и США нет разногласий на идеологической почве, и Россия не жаждет захвата новых территорий. Также президент Путин «взвешивает каждый шаг и не действует бездумно», пишет издание.

Во-вторых, Россия ведет сдержанную и консервативную политику, а США наоборот, считает, что их солдаты нужны в политических конфликтах всех стран мира.