Курс доллара ждет «жесточайший» месяц

Апрель может стать очень неблагоприятным месяцем для курса доллара, в пользу такого сценария десятилетняя статистика, пишет Market Watch.

Индекс доллара снизился в первом квартале на 2,1%. Однако достаточно жесткая политика ФРС, которая была обозначена в марте не добавила оптимизма в прогнозах по курсу доллара на апрель и на второй квартал, отмечает издание.

«Апрель - самый худший месяц в календаре для индекса доллара за последнее десятилетие», - подчеркнул валютный стратег Intermarket Strategy Ашраф Лайди. «Слабость доллара (в этом месяце) особенно выражена в отношении евро и товарных валют», - добавил он.

Объясняется этот тем, что цены на энергетические товары, такие как нефть и природный газ, как правило, повышаются с апреля по июнь. Исключением стал только прошлый год.

В частности, курс доллара падает к евро и канадскому доллару в апреле последние пять лет.

Другие аналитики советуют не преувеличивать эту тенденцию. Так стратег FX в RBC Эльза Лигнос отмечает, что "глупо торговать [исходя из сезонности], если только это не соответствует фундаментальным факторам".

Вместе с тем, аналитики прогнозируют, что заработать в апреле можно будет, позиционируясь к доллару в британском фунте и норвежской кроне. В пользу таких прогнозов говорит статистика за последние 20 лет.

На динамику курса доллара в апреле будет оказывать влияние еще один важнейший фактор - обострение торговых отношений США с Китаем и рядом других стран. Эскалация ситуации может оказать смешанное влияние на динамику американской валюты - давление в отношении курса иены и поддержку в отношении других ключевых валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск среды рос на 9 копеек - до 57,66 рубля, курс евро - на 10 копеек - до 70,75 рубля.

