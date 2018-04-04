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Москва, 04.04.2018

Экс-глава Минобороны Украины предостерёг ВСУ от «наступления на Россию»

«Expert Online» 2018

Генерал Евгений Марчук – бывший министр обороны «незалежной», а ныне представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе – рассказал, почему ВСУ не стоит мечтать о «наступлении на Россию».

«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее, – цитирует Марчука РИА Новости. – Но нужно быть реалистами».

Украинский генерал убеждён, что наступление на Россию — это «прекрасная патриотическая иллюзия». При этом он пояснил, что для любой наступательной операции армии нужны подготовка и резервы.

«А у ВСУ нет этого даже для того, чтобы освободить Донецк», – резюмировал экс-министр обороны, добавив, что для нормального функционирования украинской армии нужна дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную.

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