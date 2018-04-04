Эксперты назвали самые быстро дорожающие автомобили в России

Эксперты агентства «Автостат» провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями.

Согласно их данным, в период с 16 по 31 марта изменения цены выявлены у 10 марок автомобилей, передаёт autostat.ru

Так, Kia подняла цену на самый продаваемый автомобиль прошлого года седан Rio в комплектации Prestige с двигателем 1,6 л на 2,2–2,3% и прекратила поставку комплектации Prestige AV.

В свою очередь узбекский авто марки Ravon поднял цены на весь модельный ряд. В частости, седан Gentra подорожал на 1,5-1,8%, седан Nexia – на 3,5-4,2%, седан R4 – на 1,5-6,0%, хэтчбек R2 – на 3,7-4,3%.

Между тем, сразу несколько марок автомобилей за последние две недели марта упали в цене. Например, российский Derways снизил на 3,3% цену рамного внедорожника Hower H5 в комплектации «Комфорт». А у китайского Geely на 2,1-3,6% подешевел кроссовер Emgrand X7.

Еще один популярный бренд из КНР – Lifan – предлагает автолюбителям кроссовер Myway в новых комплектациях Comfort за 849 900 рублей и Luxury+ за 899 900 рублей. При этом минимальная цена этой модели снизилась на 2,3%, а максимальная выросла на 3,4%.

Ранее сообщалось, что автоэксперты известных отечественных специализированных автомобильных изданий назвали самые лучшие и худшие модели популярных марок машин, продающихся в России.

Так, среди моделей LADA лучшими стали Granta, Largus, Vesta и Kalina. Эксперты считают, что их очень легко, экономично эксплуатировать и ремонтировать. Кроме того, они доступны по цене даже не самому обеспеченному россиянину.