Эксперты прогнозируют торможение роста зарплат бюджетников

Аналитики Центра макроэкономического анализа Альфа-банка пришли к выводу, что быстрый рост зарплат работников бюджетного сектора затормозится уже летом 2018 года.

При этом они убеждены, что резкий рост зарплат был в значительной мере обусловлен необходимостью выполнить майские указы президента Владимира Путина до выборов и не продлится долго, передаёт РБК.

Как отметили аналитики, это стало сюрпризом, так как, согласно проекту бюджета на 2018 год, рост расходов ожидался всего на 1% год к году в 2018 году, и быстрая индексация зарплат никак не укладывается в этот план.

При этом, по мнению экономистов, рост зарплат продолжится, хотя и не такими бурными темпами, как в первом квартале. Поэтому велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов, тем не менее в краткосрочной перспективе рост зарплат продолжится.

По мнению аналитиков, резкий рост заработных плат отразится на инфляции, что ограничит возможности Банка России по дальнейшему понижению ключевой ставки.

«Изначально мы ожидали, что инфляция составит 1,9% в годовом выражении к июню, однако, учитывая ускорение роста зарплат, мы не исключаем, что годовая инфляция может выйти на уровень 2,0–2,2% год к году к июню», – прогнозируют авторы обзора.