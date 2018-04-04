Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО после заседания по «делу Скрипаля»

Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам состоявшегося специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвящённого отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

При этом отмечается, что ЕС отказался принимать предложенный проект решения, сославшись на отсутствие ответов со стороны России, передаёт RT.

В заявлении Евросоюза говорится, что вызывает сожаление, что РФ не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Великобритании предоставить релевантную информацию. Кроме того, ЕС выразил полное доверие Великобритании в связи с расследованием по «делу Скрипаля».

Ранее сообщалось, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.

По словам директора Лаборатории военной науки и технологий (DSTL) Гэри Айткенхеда, им не удалось установить, где конкретно было создано отравляющее вещество. Он также подчеркнул, что экспертам удалось идентифицировать вещество как «Новичок».

Между тем Москва в общей сложности направляла в ОЗХО 13 вопросов. Россию в частности интересует, какие данные, которые могли бы служить уликами против России, Британия передала в ОЗХО, какого рода помощь запрашивала. Также Москва поинтересовалась, будет ли ОЗХО сообщать российской стороне данные, которые Лондон предоставил организации.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией. В отравлении Скрпиалей британские власти безо всякий на то оснований обвинили нашу страну.

Накануне вечером пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется приносить извинения Москве, но «маразм уже зашёл слишком далеко». Представитель Кремля выразил уверенность, что обвинения, звучащие из Британии, никогда не подтвердятся.