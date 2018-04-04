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Москва, 04.04.2018

В Германии неожиданно заявили о непричастности России к отравлению Скрипаля

«Expert Online» 2018

Для того, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности в вопросе высылки дипломатов России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, необходимо  иметь в наличии хотя бы одно доказательство причастности Москвы к инциденту в Солсбери. С подобным заявлением 3 апреля выступил заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза, глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

«Когда вы убеждаете почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы не думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву»,  - написал Лашет на странице в Twitter.  Сообщение появилось в ответ на новость о невозможности установить источник происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, британскими экспертами.

На прошлой неделе ряд европейских стран и присоединившиеся к ним США и Канада выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери британского шпиона  Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон в начале марта бездоказательно обвинил в инциденте Москву, что Россия категорически отрицает из-за отсутствия доказательств у британской стороны.

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